Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:52, 12 марта 2025Экономика

Перечислены основные риски использования цифрового рубля

Экономист Войлуков: Цифровой рубль может быть недоступен из-за сбоев
Кирилл Луцюк

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Главный риск, с которым сопряжено использование цифрового рубля, — это недоступность средств в случае технических сбоев платформы Банка России. Об этом заявил экономист, эксперт Президентской академии Алексей Войлуков. Его процитировала «Газета.Ru».

Вторая проблема, на которую он обратил внимание, — отслеживаемость движения денег. Иными словами, государство будет располагать сведениями о всех транзакциях. Это, по словам Войлукова, может вызывать дискомфорт, а значит, нежелание пользоваться таким платежным средством.

Наконец, третий риск связан с возможностью временных ограничений на использование цифровых рублей. Речь идет о блокировке денег, если они будут признаны сомнительными. Причем проблемы могут возникнуть даже у рядового россиянина, который получил цифровые рубли на законных основаниях. Такое может случиться, если эти деньги ранее использовались в сделках, привлекших внимание правоохранительных органов.

В конце февраля стало известно, что Банк России отложил массовый запуск цифрового рубля, запланированный на лето 2025 года. Руководство регулятора объяснило принятое решение стремлением «отработать все детали в пилоте» и проконсультироваться с банками.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия взяла Суджу. Как идет операция и когда будет освобождена вся Курская область? Главное

    Появились первые кадры с выходящими из освобожденной Суджи гражданскими

    Оправдывающий терроризм россиянин получил срок в колонии

    Жена Ефремова матом ответила на новости о новом диагнозе артиста

    Кремль анонсировал контакты России и США в ближайшее время

    Названы самые необычные забытые россиянами вещи в поездах

    Российская девятиклассница не выжила после снижения температуры до 34 градусов

    МИД Украины пожаловался на тяжелые компромиссы после переговоров с США

    Призывавшего в соцсетях к насилию в отношении власти россиянина отправили в СИЗО

    Двоих студентов из Египта осудили за избиение россиянина бутылкой и похищение его рюкзака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше