Перечислены основные риски использования цифрового рубля

Экономист Войлуков: Цифровой рубль может быть недоступен из-за сбоев

Главный риск, с которым сопряжено использование цифрового рубля, — это недоступность средств в случае технических сбоев платформы Банка России. Об этом заявил экономист, эксперт Президентской академии Алексей Войлуков. Его процитировала «Газета.Ru».

Вторая проблема, на которую он обратил внимание, — отслеживаемость движения денег. Иными словами, государство будет располагать сведениями о всех транзакциях. Это, по словам Войлукова, может вызывать дискомфорт, а значит, нежелание пользоваться таким платежным средством.

Наконец, третий риск связан с возможностью временных ограничений на использование цифровых рублей. Речь идет о блокировке денег, если они будут признаны сомнительными. Причем проблемы могут возникнуть даже у рядового россиянина, который получил цифровые рубли на законных основаниях. Такое может случиться, если эти деньги ранее использовались в сделках, привлекших внимание правоохранительных органов.

В конце февраля стало известно, что Банк России отложил массовый запуск цифрового рубля, запланированный на лето 2025 года. Руководство регулятора объяснило принятое решение стремлением «отработать все детали в пилоте» и проконсультироваться с банками.