Политолог предрек ответ России на массированную атаку дронов ВСУ

Политолог Светов: Россия ответит на поле боя на массированную атаку дронов

Политолог и журналист Юрий Светов в интервью «Радио 1» предрек ответ России на массированную атаку дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая произошла в ночь на 11 марта.

Он подчеркнул, что Москва ответит на поле боя в Курской области, продолжатся атаки и по другим направлениям. По словам эксперта, Киев пытался убедить США объявить перемирие в воздухе, чтобы уберечь от ударов инфраструктуру, то есть самые уязвимые точки.

«А мы смотрим, наблюдаем, готовимся к собственным переговорам, но самое главное — не останавливаемся на поле боя», — отметил Светов. Он пояснил, что массированный атаки имеют целью спровоцировать россиян на противодействие политике страны.

В России в ночь на 11 марта была отбита самая массированная атака дронов с начала СВО. Как сообщил мэр Москвы Серегей Собянин, на подлете к столице сбито 74 беспилотника, а в целом на разных рубежах — сотни. Минобороны заявило, что их было 337. В Домодедово, Ленинском, Раменском и других населенных пунктах на земле есть повреждения.

