Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:23, 12 марта 2025Россия

Политолог предрек ответ России на массированную атаку дронов ВСУ

Политолог Светов: Россия ответит на поле боя на массированную атаку дронов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Политолог и журналист Юрий Светов в интервью «Радио 1» предрек ответ России на массированную атаку дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая произошла в ночь на 11 марта.

Он подчеркнул, что Москва ответит на поле боя в Курской области, продолжатся атаки и по другим направлениям. По словам эксперта, Киев пытался убедить США объявить перемирие в воздухе, чтобы уберечь от ударов инфраструктуру, то есть самые уязвимые точки.

«А мы смотрим, наблюдаем, готовимся к собственным переговорам, но самое главное — не останавливаемся на поле боя», — отметил Светов. Он пояснил, что массированный атаки имеют целью спровоцировать россиян на противодействие политике страны.

В России в ночь на 11 марта была отбита самая массированная атака дронов с начала СВО. Как сообщил мэр Москвы Серегей Собянин, на подлете к столице сбито 74 беспилотника, а в целом на разных рубежах — сотни. Минобороны заявило, что их было 337. В Домодедово, Ленинском, Раменском и других населенных пунктах на земле есть повреждения.

    Обсудить
    Последние новости

    США убедили Украину на прекращение огня и готовятся обсудить перемирие с Россией. Чего Трамп ожидает от Москвы?

    В Совфеде назвали военным преступлением атаку ВСУ на российские регионы

    SHAMAN поздно ночью опубликовал обращение к подписчикам

    Синоптик допустил влияние потепления климата на развитие Древней Руси

    Продажи умных часов впервые упали

    В России рассказали о пытках гражданских со стороны ВСУ

    В США предупредили о возможных провокациях Украины

    Политолог предрек ответ России на массированную атаку дронов ВСУ

    Ермак заявил о наличии «ключа» к миру у российской стороны

    Стало известно о планах Турции выступить в качестве посредника по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше