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14:27, 12 марта 2025Бывший СССРЭксклюзив

Политолог рассказал о трудностях режима прекращения огня на Украине

Политолог Наумов: Контролировать режим прекращения огня на Украине будет сложно
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Если Россия и Украина смогут договориться о прекращении огня, контролировать этот режим на фронте станет очень сложной задачей. Об этом «Ленте.ру» рассказал политолог, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов.

«Нужно мониторить огромный фронт в течение 30 дней. Не уверен, что получится оперативно даже доставить все мониторинговые миссии на все его участки», — отметил он трудности режима прекращения огня.

По словам политолога, обе стороны будут обвинять друг друга в нарушении режима прекращения огня. При этом в качестве доказательств могут предъявляться видео, «снятые» с помощью искусственного интеллекта.

Наконец, в целом сложной задачей будет контролировать действия воинских подразделений. В течение нескольких лет они вели бои друг с другом, причем практически на одной и той же территории.

Ранее в России назвали условие для полного прекращения огня на Украине. По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, необходимо, чтобы украинская армия не смогла проводить работы по своему укреплению.

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