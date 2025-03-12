В России назвали условия для полного прекращения огня на Украине

Депутат Чепа: Надо использовать предложение о прекращении огня в интересах РФ

Надо использовать предложение о полном прекращении огня, исходя из интересов России, убежден первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» он назвал условия, которые могли бы быть отражены в соглашении.

Вопрос о полном прекращении огня непростой, отметил депутат. «Сегодня это надо сделать так, чтобы у [Вооруженных сил Украины] ВСУ не было возможности проводить определенные работы по укреплению, по передислокации. Я думаю, необходимо закрыть при этом поставки оружия на Украину, то есть закрыть воздух полностью, закрыть море, миль 20, чтобы никакие корабли не заходили, не завозили оружие, чтобы не летали самолеты, не летали дроны, если уж говорить о прекращении огня», — поделился парламентарий.

При этом вопрос по Курской области надо рассматривать отдельно, полагает Чепа. «Хотя я думаю, еще 2-3 дня и Курская область будет освобождена. Украинские войска бегут оттуда. Остался маленький коридор — возможность сохранить им жизнь», — высказался он.

Европейские страны активно поддержали идею прекращения огня, и понятно, что они будут пытаться всячески выиграть от этого перемирия и пытаться обмануть Россию, обратил внимание депутат. «Но я уверен, что мы ни на какие уловки не пойдем. Любые действия должны быть с учетом наших интересов. Мы наступаем, мы решаем вопросы денацификации, демилитаризации Украины. Эти вопросы очень важны», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Украина согласилась принять предложение США по полному прекращению огня. В Штатах выразили надежду, что Москва тоже воспримет его.

27 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась решать украинский кризис мирным способом. Он подчеркнул, что российская сторона настаивает на урегулировании конфликта путем устранения причин его возникновения и достижения такого соглашения, которое окончательно положило бы конец боевым действиям.

