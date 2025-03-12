Трамп сравнил переговоры с Россией и Украиной

Трамп заявил о готовности Украины на полное прекращение огня

Президент США Дональд Трамп прокомментировал переговоры с Украиной, которые состоялись в Джидде в Саудовской Аравии. Его выступление транслировал телеканал Fox News.

Трамп подчеркнул, что с Россией «было легче иметь дело, чем с Украиной». По его мнению, должно было сложиться наоборот. Он также заявил о готовности Украины на полное прекращение огня.

«Но это так, мы надеемся привлечь Россию, но со стороны Украины у нас есть полное прекращение огня, это хорошо», — заключил американский лидер.

Ранее Украина согласилась принять предложение США по немедленному прекращению огня. Соединенные Штаты отменили паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь в обеспечении безопасности Украины.

27 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась решать украинский кризис мирным способом. Он подчеркнул, что российская сторона настаивает на урегулировании конфликта путем устранения причин его возникновения и достижения такого соглашения, которое окончательно положило бы конец боевым действиям.

