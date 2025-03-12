Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:54, 12 марта 2025Мир

Трамп сравнил переговоры с Россией и Украиной

Трамп заявил о готовности Украины на полное прекращение огня
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прокомментировал переговоры с Украиной, которые состоялись в Джидде в Саудовской Аравии. Его выступление транслировал телеканал Fox News.

Трамп подчеркнул, что с Россией «было легче иметь дело, чем с Украиной». По его мнению, должно было сложиться наоборот. Он также заявил о готовности Украины на полное прекращение огня.

«Но это так, мы надеемся привлечь Россию, но со стороны Украины у нас есть полное прекращение огня, это хорошо», — заключил американский лидер.

Ранее Украина согласилась принять предложение США по немедленному прекращению огня. Соединенные Штаты отменили паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь в обеспечении безопасности Украины.

27 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась решать украинский кризис мирным способом. Он подчеркнул, что российская сторона настаивает на урегулировании конфликта путем устранения причин его возникновения и достижения такого соглашения, которое окончательно положило бы конец боевым действиям.

    Обсудить
    Последние новости

    «В дупу засуньте». Российские военкоры высказались резко против 30-дневного перемирия с Украиной по предложению США

    Полуобнаженного Венсана Касселя сняли с 28-летней возлюбленной в бикини

    Трамп сравнил переговоры с Россией и Украиной

    Названы причины согласия Украины на прекращение огня

    Дугин предрек американскую «передачу» Украины России

    Российский штурмовик рассказал о передвижении в газовой трубе под Суджей

    Россию призвали согласиться на прекращение огня

    На Украине раскрыли сроки заключения сделки по полезным ископаемым

    Призрак помешал паре завести детей

    Макрон прокомментировал возможное прекращение огня на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше