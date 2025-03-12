Популярная российская актриса снялась топлес

Популярная российская актриса Наталья Бардо снялась топлес. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя знаменитость разместила ролик, в котором на одном из кадров она предстала без бюстгальтера, сидя на кровати спиной к камере. Помимо этого, звезда надела ультракороткие светлые шорты.

На других кадрах артистка позировала в топе с глубоким декольте, который подчеркивал ее подтнянутый пресс и стройную фигуру. Свой образ она завершила длинными вязаными носками кремового оттенка.

В феврале Наталья Бардо показала фигуру в бикини. Актриса снялась в ярко-розовом купальнике, который включал в себя топ-бандо и трусы с низкой посадкой.