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10:19, 12 марта 2025Ценности

Популярная российская актриса снялась топлес

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @bardonata

Популярная российская актриса Наталья Бардо снялась топлес. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя знаменитость разместила ролик, в котором на одном из кадров она предстала без бюстгальтера, сидя на кровати спиной к камере. Помимо этого, звезда надела ультракороткие светлые шорты.

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На других кадрах артистка позировала в топе с глубоким декольте, который подчеркивал ее подтнянутый пресс и стройную фигуру. Свой образ она завершила длинными вязаными носками кремового оттенка.

В феврале Наталья Бардо показала фигуру в бикини. Актриса снялась в ярко-розовом купальнике, который включал в себя топ-бандо и трусы с низкой посадкой.

Вот это да!
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