Поставки американской военной помощи Украине возобновились

Замглавы МО Польши Залевский: Поставки военной помощи США Украине возобновились

Поставки военной помощи США Украине через польский хаб возобновились. Об этом рассказал замглавы Министерства обороны (МО) Польши Павел Залевский на странице в соцсети X.

«Возобновились поставки американского оружия из польского логистического хаба в Ясенках на Украину», — заявил он.

Ранее замглавы офиса президента Украины Павел Палиса сообщил, что помощь со стороны США уже возобновилась. По его словам, у него есть подтверждение, что помощь безопасности со стороны США восстановлена, и начинают исполняться договоренности.