Премьер Гренландии отказался общаться с российскими СМИ

РИА Новости: Премьер Гренландии Эгеде отказался общаться с российскими СМИ

Премьер-министр Гренландии Муте Боуруп Эгеде отказался общаться с российскими СМИ, об этом сообщает РИА Новости.

Политик отвечал на вопросы других журналистов на избирательном участке в столице острова, вместе с представителями других партий. Однако когда к нему подошел сотрудник российского агентства, глава правительства перестал улыбаться, отказал в комментарии и удалился.

Ранее, 28 февраля, корреспондента ТАСС заставили покинуть Овальный кабинет в Белом доме в США, где проходила встреча президента США Дональда Трампа с украинским главой Владимиром Зеленским.