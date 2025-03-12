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06:40, 12 марта 2025Мир

Премьер Гренландии отказался общаться с российскими СМИ

РИА Новости: Премьер Гренландии Эгеде отказался общаться с российскими СМИ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Премьер-министр Гренландии Муте Боуруп Эгеде отказался общаться с российскими СМИ, об этом сообщает РИА Новости.

Политик отвечал на вопросы других журналистов на избирательном участке в столице острова, вместе с представителями других партий. Однако когда к нему подошел сотрудник российского агентства, глава правительства перестал улыбаться, отказал в комментарии и удалился.

Ранее, 28 февраля, корреспондента ТАСС заставили покинуть Овальный кабинет в Белом доме в США, где проходила встреча президента США Дональда Трампа с украинским главой Владимиром Зеленским.

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