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11:18, 12 марта 2025Культура

Пригожин высказался о лишении званий Пугачевой

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что лишать званий Аллу Пугачеву бессмысленно
Ольга Коровина

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Продюсер Иосиф Пригожин оценил идею лишения званий артистов, уехавших из России после начала специальной военной операции (СВО). Его слова приводит NEWS.ru.

По словам Пригожина, многие знаменитости, включая певицу Аллу Пугачеву, получили звания во времена СССР. По этой причине он не считает отмену званий необходимой. Продюсер добавил, что артисты были удостоены наград за давние заслуги и уже не смогут получить новых.

«Многие награды Пугачевой дали еще в период Советского Союза. Не понимаю, в чем смысл их отмены», — заявил Пригожин.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обвинил Пугачеву в подготовке покушения. По мнению общественника, мотивом могла стать его инициатива о лишении певицы званий и государственных наград, а также о присвоении ей статуса иностранного агента и привлечении к уголовной ответственности.

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