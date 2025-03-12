Путин поручил проработать выдение участникам СВО гектара земли

Президент России Владимир Путин поручил Министерству экономического развития (Минэку) проработать выделение участникам боевых действий на Украине гектара земли по всей стране, за исключением Московской и Петербургской агломераций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве.
Один из собеседников издания отметил, что автором подобной инициативы выступил полпред президента на Дальнем Востоке, вице-премьер РФ Юрий Трутнев. Он предложил распространить программу дальневосточного гектара в том числе на участников СВО и их родственников. Путин поддержал подобную инициативу. Другой источник добавил, что ответственным за реализацию этой меры ведомством он назначил Минэк.