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08:14, 12 марта 2025Экономика

Путин поручил проработать выдение участникам СВО гектара земли

РБК: Путин поручил Минэку проработать выделение участникам СВО гектара земли
Анатолий Акулов (редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поручил Министерству экономического развития (Минэку) проработать выделение участникам боевых действий на Украине гектара земли по всей стране, за исключением Московской и Петербургской агломераций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве.

Один из собеседников издания отметил, что автором подобной инициативы выступил полпред президента на Дальнем Востоке, вице-премьер РФ Юрий Трутнев. Он предложил распространить программу дальневосточного гектара в том числе на участников СВО и их родственников. Путин поддержал подобную инициативу. Другой источник добавил, что ответственным за реализацию этой меры ведомством он назначил Минэк.

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