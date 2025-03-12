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16:38, 12 марта 2025Путешествия

Пьяный россиянин ударил по лицу бортпроводника, обругал попутчиков и попал на видео

Пассажир летевшего из Уфы в Петербург самолета ударил по лицу бортпроводника
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Россиянин в состоянии алкогольного опьянения ударил по лицу бортпроводника, обругал попутчиков и попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел в самолете авиакомпании Nordwind Airlines, летевшем из Уфы в Санкт-Петербург, 10 марта. 35-летний Александр напился перед полетом и начал вести себя деструктивно на борту.

«Благодаря ему пассажиры узнали о самых потаенных закоулках русского мата, — пишет источник. — Александр кричал и спорил с соседями по любому поводу. Кроме того, вступил в словесный конфликт с бортпроводницей».

Отмечается, что все просьбы успокоиться мужчина игнорировал. Когда один из членов экипажа в очередной раз попытался осадить дебошира, тот ударил его по лицу. После этого нарушителю пришлось связать руки.

По прилете в аэропорт назначения россиянина задержали полицейские. Более того, на него завели уголовное дело по статье «Хулиганство» и составили административный протокол за «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Теперь мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

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