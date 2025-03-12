Раскрыта неожиданная опасность ковров

Академик Драпкина: В коврах могут завестись клещи

В коврах и мягкой мебели дома могут завестись пылевые клещи. О неожиданной опасности ворсистых предметов интерьера рассказала академик, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина в беседе с KP.RU.

Помимо пылевых клещей, ковры и мебель накапливают перхоть домашних животных, споры плесени и частицы тяжелых материалов. «Чем больше возраст вещи и высота ворса на ней, тем больше на ней скапливается загрязняющих веществ», — отметила эксперт.

Драпкина посоветовала чистить мягкую мебель пылесосом со специальными насадками, а при необходимости вызывать на дом химчистку. Ковер следует тщательно пылесосить раз в неделю и сдавать в химчистку раз в год. Академик рекомендовала выбирать мебель из экокожи или других безворсовых материалов, которые накапливают меньше пыли и требуют менее сложной чистки.

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