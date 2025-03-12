Россиянок призвали срочно развесить засохшие цветы по квартире

Россиянкам посоветовали использовать засохшие цветы в интерьере

Из увядающих цветов можно сделать украшения для дома. Таким советом с россиянками в разговоре с Life поделилась нутрициолог Лариса Никитина.

Например, розу можно погрузить в воск или поставить в емкость с глицерином, что позволит сохранить ее внешний вид. Самый простой вариант — букет засушенных цветов. Чтобы они стали прекрасным элементом декора, рекомендуется сбрызнуть цветы духами или ароматизатором, добавила эксперт. Они будут хорошо смотреться в стеклянной, деревянной или металлической вазе.

Ранее россиянам рассказали об особенностях русского стиля в интерьере. По словам директора по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксении Кузнецовой, его атрибутами стали характерные приметы ремесленных промыслов, определенные знаковые изображения, а также архитектурные элементы. Специалист при этом посоветовала «не переборщить» с декором, чтобы квартира не выглядела, как музей.