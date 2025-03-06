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20:37, 6 марта 2025Экономика

Россиянам назвали особенности русского стиля в интерьере

Дизайнер Кузнецова призвала избегать чрезмерности при дизайне в русском стиле
Мария Черкасова

Кадр: Anuta Vlady / YouTube

Оформление интерьера в русском стиле является своего рода переосмыслением традиций, промыслов и культуры страны. При этом при создании такого интерьера важно соблюдать деликатность, рассказала «Газете.Ru» дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова.

Атрибутами современного русского стиля является характерные элементы ремесленных промыслов, знаковых изображений, а также архитектурных элементов. Хозяева квартиры должны при этом быть сдержанными и не «переборщить» с отделкой, мебелью и декором, чтобы не получить «"музейности" пространства».

В интерьерах в русском стиле должны преобладать натуральные материалы, поскольку он вдохновлен интерьерами крестьянских изб — с бревенчатыми стенами, беленной печью и резной мебелью. При этом заменить натуральные материалы могут и искусственные аналоги, отметила Кузнецова.

В дизайне можно использовать винтажные или старинные элементы. Крупные потребуют больших затрат, поэтому можно обратиться к точечным элементам декора. Это могут быть предметы, которые передаются из поколения в поколение в семьях: крынка для молока, самовар, текстиль с вышивкой или посуда с традиционной росписью.

Ранее Ксения Кузнецова рассказала россиянам об актуальных трендах в интерьере.

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