Россиян призвали отделать квартиры натуральным камнем

Дизайнер Кузнецова призвала отделать квартиру натуральным камнем

Интерьерные тренды обновляются медленнее, чем мода на одежду, а некоторые сохраняют актуальность много лет. Дизайнер и директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова в разговоре с «Вечерней Москвой» перечислила тенденции, на которые россиянам стоит обратить внимание.

По словам эксперта, в настоящее время актуально использование в отделке натурального камня и его более доступной альтернативы — кварцевого агломерата. Однако если раньше эти материалы использовались преимущественно в отделке кухонь, то сегодня они находят отражение и в других пространствах. Их используют для столешниц, подоконников, стеновых панелей и даже ступеней лестниц.

Второй актуальный тренд — использование складных дверей не только в традиционных системах хранения, но и в кухонных гарнитурах. Это позволит полностью скрывать гарнитур, когда готовка не требуется. Особенно такое решение подойдет для маленьких квартир, когда требуется избежать лишнего шума.

Также актуальна мебель с дополнительными возможностями. Например, с подсветкой, зарядным устройством и розетками.

Ранее россиянам посоветовали устроить расхламление квартиры. Это поможет обновить интерьер к весне.