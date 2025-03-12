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15:20, 12 марта 2025Культура

Раскрыты условия для выступления Софии Ротару в России

Продюсер Дворцов: София Ротару может выступить в России за 10 миллионов рублей
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что советская и украинская певица София Ротару может выступить в России за сумму от 10 миллионов рублей. Его комментарий приводит сайт «Страсти».

По словам продюсера, финансовое положение Ротару позволяет ей отказаться от концертов. «Она заработала на достаточно хорошую жизнь. Выступает крайне редко, для коллег, тех или иных чиновников», — сообщил Дворцов.

Тем не менее медиаменеджер предположил, что артистка приехала бы в Россию с концертом за многомиллионный гонорар. «Она может выступить в нашей стране за весомый гонорар, не меньше 10−13 миллионов рублей», — считает он.

Ранее автор хитов групп «Любэ» и «Иванушки International» Александр Шаганов прокомментировал «отмену» певиц Аллы Пугачевой и Софии Ротару, осудивших проведение специальной военной операции (СВО) на Украине.

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