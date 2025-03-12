Редко занимающихся сексом мужчин предупредили о серьезных рисках для здоровья

Мужчины с низким либидо имеют более высокие риски столкнуться с различными болезнями, чем те, кто часто хочет заниматься сексом, выяснили ученые из японского университета Ямагата. О серьезных рисках для здоровья они предупредили редко занимающихся сексом мужчин в статье, опубликованной в журнале PLOS.

Эксперты изучили данные более 7,5 тысячи мужчин и 11 тысяч женщин старше 40 лет, а затем отслеживали результаты их здоровья в течение семи лет. В начале исследования у них спросили о наличии полового влечения — и мужчины, которые сообщили о его отсутствии, имели на 69 процентов меньше шансов дожить до конца исследования.

Вероятность умереть от рака у мужчин, не занимающихся сексом, оказалась на 72 процента выше при отсутствии других факторов онконастороженности. При этом у женщин ученые не обнаружили связи между отсутствием интереса к сексу и более высоким риском смертности.

Основываясь на наших результатах, мы предполагаем, что отсутствие сексуального интереса само по себе способствует повышению риска смертности по любой причине, независимо от установленных факторов риска у мужчин старше 40 лет

ученые университета Ямагата

Наблюдения японских ученых также показали, что мужчины, сообщающие об отсутствии сексуального интереса, с большей вероятностью употребляют много алкоголя, болеют диабетом, меньше смеются, жалуются на психологические расстройства и имеют более низкий уровень образования. При этом уточняется, что у ученых нет прямых доказательств того, что низкое либидо напрямую вредит здоровью мужчин.

Ранее британский сексолог Трейси Кокс научила женщин, как корректно сообщить партнеру о недовольстве интимной жизнью. По ее словам, надо выбирать деликатные выражения, но при этом быть откровенной.