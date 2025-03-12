Россиян предупредили о коварстве экстремальных диет

Эндокринолог Смирнова: После экстремальной диеты вес быстро возвращается

Экстремальные диеты помогают быстро похудеть, но чаще дают лишь временный эффект — вскоре вес возвращается, а иногда и увеличивается, предупредила эндокринолог «Скандинавского Центра Здоровья» Галина Смирнова. О коварстве резкого похудения она рассказала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Врач объяснила, что резкое снижение калорийности рациона воспринимается организмом как стресс. В ответ на подобные ограничения активизируются защитные механизмы, направленные на сохранение жировых запасов. Одним из ключевых факторов в этом процессе является работа жировых клеток — адипоцитов. Они, по словам Смирновой, обладают генетической памятью и после диеты быстро восстанавливают объем, а иногда и увеличиваются.

Кроме того, как отметила эндокринолог, из-за стресса надпочечники повышают уровень кортизола, влияющего на углеводный и жировой обмен. В результате при возвращении к привычному питанию количество жировой ткани увеличивается быстрее, чем до диеты, предупредила она.

При эффекте «йо-йо» потерянные килограммы, как правило, возвращаются в полном объеме, а у некоторых людей даже с заметной прибавкой. Чем жестче ограничения, тем выше вероятность набора веса после их завершения Галина Смирнова эндокринолог

Ранее диетолог Елена Хохлова раскрыла рабочий план похудения к лету. Чтобы достичь снижения веса без спешки и стресса, необходимо начинать делать это уже в феврале-марте.