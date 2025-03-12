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19:14, 12 марта 2025Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: На территории Кубани объявили штормовое предупреждение до 14 марта
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: EMERCOM of Russia / Globallookpress.com

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному у туристов региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, до 14 марта в горах Кубани (исключая муниципальное образование город Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно выше 1,5 тысячи метров.

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В связи с этим спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать все необходимые меры безопасности. «В любую погоду не следует переходить (пересекать) лощины со склонами более 30 градусов, а после снегопада переходить лощины с крутизной склонов более 20 градусов можно лишь через два-три дня», — говорится в сообщении.

Ранее девять туристов попали под мощную лавину на горе Арагац в Армении. Отмечается, что восемь человек самостоятельно выбрались наружу, а один пропал без вести.

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