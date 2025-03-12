Россиянам назвали способ разобраться с курящими на лестнице соседями

Эксперт по ЖКХ Бондарь: На курящих соседей можно пожаловаться в полицию

Законодательство прямо запрещает курение в местах общего пользования многоквартирных домов, однако на практике пресечь подобные правонарушения бывает непросто. Способами разобраться с курящими соседями в разговоре с «Газетой.Ru» поделился общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Для начала следует попробовать решить вопрос мирным путем. Нужно объяснить соседу, что его привычка доставляет дискомфорт, особенно если дым проникает в квартиры или задерживается в плохо проветриваемых местах. Также можно повесить в подъезде предупреждающие объявления с указанием статьи закона, запрещающей курение в местах общего пользования.

Если разговоры не приводят к результату, необходимо зафиксировать факт нарушения. Подойдет фотография, видеозапись и свидетельства соседей. Необходимо, чтобы запись содержала дату и время, а также позволяла идентифицировать нарушителя. Можно также запросить у управляющей компании (УК) доступ к архиву видеокамеры, если она есть.

После следует обратиться в полицию или к участковому. Если табачный дым попадает в квартиру, можно также подать жалобу в Роспотребнадзор. Это также может стать основанием для проведения проверки вентиляционной системы дома. К решению вопроса можно привлечь и УК, особенно если правила нарушают арендаторы квартиры — решать проблему тогда придется собственнику жилья.

Если все вышеуказанные действия не привели к результату, собственник может обратиться в прокуратуру с заявлением о бездействии полиции или управляющей компании. Если от табачного дыма наступает вред здоровью, пострадавший имеет право обратиться в суд с требованием о компенсации морального вреда.

Ранее комитет Госдумы по охране здоровья не одобрил запрет на курение рядом с подъездами жилых домов и на остановках общественного транспорта. Инициативу вносили на рассмотрение депутаты фракции ЛДПР.