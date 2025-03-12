Россиянам предсказали новые сложности с покупкой жилья

Отказ регионов от микроквартир может создать сложности с покупкой жилья

Отказ от строительства микроквартир в российских регионах может создать сложности с покупкой жилья у некоторых россиян, поскольку приведет к росту стоимости. Таким мнением с «Известиями» поделилась директор исследовательского центра «Аналитика. Бизнес. Право» Венера Шайдуллина.

По словам эксперта, в настоящее время в регионах России около половины строящихся квартир не соответствуют новым нормам. По данным аналитического центра «Дом.РФ», в строящихся домах по всей стране представлено 255 тысяч лотов площадью до 28 квадратных метров.

По данным «Яндекс Недвижимости», наибольшая концентрация микроквартир наблюдается в Уфе (23 процента), Санкт-Петербурге (21 процент), Краснодаре и Екатеринбурге (по 16 процентов), Москве (14 процентов), Перми, Ростове-на-Дону и Воронеже (по 13 процентов), Новосибирске (11 процентов) и Челябинске (10 процентов).

Ранее Минстрой рекомендовал регионам не согласовывать новые проекты, которые предполагают строительство малогабаритного жилья площадью до 28 квадратных метров.