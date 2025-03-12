Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:35, 12 марта 2025Экономика

Россиянам предсказали новые сложности с покупкой жилья

Отказ регионов от микроквартир может создать сложности с покупкой жилья
Мария Черкасова

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Отказ от строительства микроквартир в российских регионах может создать сложности с покупкой жилья у некоторых россиян, поскольку приведет к росту стоимости. Таким мнением с «Известиями» поделилась директор исследовательского центра «Аналитика. Бизнес. Право» Венера Шайдуллина.

По словам эксперта, в настоящее время в регионах России около половины строящихся квартир не соответствуют новым нормам. По данным аналитического центра «Дом.РФ», в строящихся домах по всей стране представлено 255 тысяч лотов площадью до 28 квадратных метров.

По данным «Яндекс Недвижимости», наибольшая концентрация микроквартир наблюдается в Уфе (23 процента), Санкт-Петербурге (21 процент), Краснодаре и Екатеринбурге (по 16 процентов), Москве (14 процентов), Перми, Ростове-на-Дону и Воронеже (по 13 процентов), Новосибирске (11 процентов) и Челябинске (10 процентов).

Ранее Минстрой рекомендовал регионам не согласовывать новые проекты, которые предполагают строительство малогабаритного жилья площадью до 28 квадратных метров.

    Обсудить
    Последние новости

    Россия взяла Суджу. Как идет операция и когда будет освобождена вся Курская область? Главное

    Во ФСИН раскрыли число экстрадированных иностранцев

    В России призвали провести новую «Ялту» ради урегулирования украинского конфликта

    Певицу Катю IOWA подняли на смех в сети из-за наряда в Париже

    России спрогнозировали рекордный рост вывоза удобрений

    В Госдуме предложили ограничить первоначальный взнос по одному виду ипотеки

    Бывшему президенту постсоветской страны предъявили обвинения в отмывании денег

    Россиянок призвали срочно развесить засохшие цветы по квартире

    Пользоваться Windows 10 станет опасно

    Российский регион предупредили о мощном паводке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше