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06:01, 12 марта 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россиян предупредили о росте цен на аренду некоторых видов жилья весной

Аналитик Чегодаева допустила рост цен на аренду жилья весной
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Весной в России вероятен рост цен на аренду жилья, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» руководитель департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева. В частности, по ее мнению, вероятен рост ставок на аренду небольших квартир.

Весна, по словам аналитика, традиционно является сезоном высокого спроса как на рынке аренды квартир, так и на рынке первичной и вторичной недвижимости. По ее мнению это, а также «вымывание» с рынка малоформатного жилья может привести к росту цен на аренду.

«Спрос на малоформатные лоты растет. Соответственно, происходит "вымывание" студий и однокомнатных квартир, а также небольших евро-двушек как наиболее бюджетных вариантов жилья», — объяснила Чегодаева.

Такой рост спроса, по оценке Чегодаевой, приведет к повышению ставок на небольшие квартиры. Особенно видно это будет в локациях, где до этого они были занижены.

Ранее россиянам объяснили, чем посуточная аренда выгоднее долгосрочной. За короткий срок наниматель не успеет сильно испортить ремонт и технику в квартире.

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