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03:30, 12 марта 2025Путешествия

Россиянин походил на свидания со славянками и европейками и назвал отличия в их поведении

Алина Черненко

Фото: Shutterstock / Fotodom

Российский путешественник Алексей Кутовой, побывавший во многих странах, походил на свидания со славянками, европейками и американками и назвал главные отличия в их поведении. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации подчеркнул, что славянки на первом свидании даже не смотрят в сторону счета. «Это не просто традиция — это закон природы. Мужчина платит. Точка. Даже если вы познакомились в интернете несколько часов назад, даже если она сама предложила встретиться, даже если она зарабатывает втрое больше тебя», — пояснил он.

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При этом европейки, по словам россиянина, без лишних разговоров достают свои кредитки и даже пользуются специальными приложениями, в которых легко делить счет. А американки или француженки и вовсе могут начать читать лекцию о равноправии, если мужчина осмелится попытаться заплатить за них.

Кутовой также заметил, что славянки перед свиданием тратят несколько часов на макияж, выбор платья и укладку, а европейки часто приходят в кроссовках и джинсах с дырками.

«Славянка будет сиять, как бриллиант, даже если вы просто пьете чай в забегаловке. И ты невольно чувствуешь себя обязанным соответствовать», — признался автор.

Блогер также обратил внимание, что славянка на первом свидании закажет в ресторане что-то изящное («салат с козьим сыром или десерт с длинным названием») и будет есть медленно, глядя в глаза собеседнику. А европейки часто берут пиво и картошку фри или из принципа — что-то без мяса в ресторане, который специализируется на вкусных блюдах с мясом.

Кроме того, по наблюдениям путешественника, славянки на свиданиях, в отличие от европеек и американок, любят задавать неудобные вопросы, ждут комплиментов и делают тонкие намеки на совместное будущее.

Ранее этот же тревел-блогер признался, что никогда не стремился перейти к более близкому общению с британками. Он отметил, что девушки из Англии, которых он встречал, были неженственные, сутулые и с лишним весом.

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