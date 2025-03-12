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05:30, 12 марта 2025Путешествия

Россиянка предостерегла туристов от пяти ошибок во время отдыха в Таиланде

Алина Черненко

Фото: Shutterstock / Fotodom

Опытная российская путешественница Саша Коновалова предостерегла соотечественников от пяти распространенных ошибок во время отдыха в Таиланде. Своими советами она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Во-первых, россиянка порекомендовала туристам не игнорировать сезон дождей при планировании отпуска в этой азиатской стране. По ее словам, зимой следует ехать на Андаманское море (Пхукет, Краби, Као-Лак), а летом — на курорты Сиамского залива (Хуахин, Паттайя, Самуи, Панган, Ко Тао).

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Во-вторых, она отметила, что путешественникам лучше искать жилье в Таиланде заранее, особенно зимой — в разгар туристического сезона.

Кроме того, Коновалова посоветовала отдыхающим в королевстве туристам всегда прятать еду в дополнительные пакеты или контейнеры. «Просто попробуйте оставить на столе банан или неплотно запечатать ароматное печенье. Толпа муравьев обеспечена! Особенно если вы живете на островах», — предостерегла она.

Еще один совет от блогерши — читать информацию о разных курортах Таиланда заранее, чтобы не разочароваться. «Не надо ехать в Хуахин потусить, потому что это спокойный курорт. Не надо ехать в Паттайю ради моря, потому что вместо картинок в стиле "Баунти" вы увидите только серый песок и мутную воду. Не надо ехать на Самуи, если вы боитесь тропической живности — гекконы найдут вас даже в "лакшери" отелях», — подчеркнула Коновалова.

Автор публикации добавила, что туристам в Таиланде не стоит пренебрегать репеллентами, потому что местные комары переносят лихорадку денге и кусают так, что у людей остаются шрамы от расчесанных укусов.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала минусы жизни в Таиланде. В частности, ей не понравилось большое количество людей на курортах.

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