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17:32, 12 марта 2025Экономика

Российские банки запустили оплату по QR-коду в Турции

Сбер и ВТБ совместно с МТС запустили оплату в Турции по QR-коду
Вячеслав Агапов

Фото: Shutterstock / Fotodom

Банк ВТБ запустил оплату по QR-коду в Турции. Об этом сообщает пресс-служба организации.

С 12 марта клиенты банка смогут оплачивать покупки в торговых центрах Турции в разных городах.

«Оплачивать покупки в точках продаж можно по всей стране и мгновенно, просто наведя камеру через "ВТБ Онлайн" на QR-код на чеке или терминале», — отмечают в пресс-службе.

Платежи ведутся в рублях с его конвертацией в турецкую лиру. Комиссия за платеж не взимается, однако лимит операции ограничен минимумом в 10 рублей и максимумом в 350 тысяч рублей.

Также объявил о запуске оплаты по QR-коду в Турции и Сбер — такая опция станет доступна для всех клиентов в конце марта.

«Оплата QR-кодом будет приниматься во всех торговых точках Турции, где поддерживается этот способ платежа, включая популярные у туристов торговые центры, кафе и рестораны», — пообещали в банке.

Как сообщает РИА Новости, также запустила в мобильном приложении оплату товаров и услуг в Турции по национальному QR-коду компания МТС. До конца 2025-го оператор планирует предоставить возможность оплачивать таким способом покупки и в других популярных у российских туристов странах, включая СНГ.

В начале года ряд банков предложили не ограничивать число операторов платежных QR-кодов на рынке, а обеспечить сопряжение разных платформ для оплаты QR-кодом. Это позволит бесшовно передавать клиентов между несколькими операторами. Если платежный QR-код не считался на их платформе, то плательщику предложат альтернативное решение — ссылка на QR через платформу от НСПК.

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