Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:23, 12 марта 2025Россия

Российские бойцы продвинулись у села Жеребянки Запорожской области

Рогов: Российские бойцы продвинулись у села Жеребянки Запорожской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Станислав Красильников

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов заявил ТАСС, что российские войска освободили пять квадратных километров в районе населенных пунктов Жеребянки и Каменское на степногорском направлении в Запорожской области.

«На степногорском направлении есть продвижение наших войск на участке от Жеребянок к Каменскому, там освободили свыше пяти квадратных километров», — отметил Рогов.

Ранее российские войска выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из села Днепроэнергия на западе Донецкой народной республики. Населенный пункт находится на границе ДНР с Днепропетровской и Запорожской областями, севернее перешедшей под контроль ВС РФ Великой Новоселки.

    Обсудить
    Последние новости

    США убедили Украину на прекращение огня и готовятся обсудить перемирие с Россией. Чего Трамп ожидает от Москвы?

    Премьер Гренландии отказался общаться с российскими СМИ

    Россиянам рассказали об изменениях цен на недвижимость весной

    Тигр напал на трех человек посреди улицы

    В США рассказали о разработке «вертолета-пушки»

    В Белом доме отчитали журналиста

    Российские бойцы продвинулись у села Жеребянки Запорожской области

    В Совфеде оценили прошедшие в Джидде переговоры по Украине

    В Великобритании пообещали продолжить учения с США в качестве «послания» Путину

    Россиян предупредили об опасности при желтом цвете горящего газа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше