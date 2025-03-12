Рогов: Российские бойцы продвинулись у села Жеребянки Запорожской области

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов заявил ТАСС, что российские войска освободили пять квадратных километров в районе населенных пунктов Жеребянки и Каменское на степногорском направлении в Запорожской области.

«На степногорском направлении есть продвижение наших войск на участке от Жеребянок к Каменскому, там освободили свыше пяти квадратных километров», — отметил Рогов.

Ранее российские войска выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из села Днепроэнергия на западе Донецкой народной республики. Населенный пункт находится на границе ДНР с Днепропетровской и Запорожской областями, севернее перешедшей под контроль ВС РФ Великой Новоселки.