Российские войска выбили ВСУ из села на границе с Днепропетровской областью

Рогов сообщил, что ВС РФ выбили ВСУ из села Днепроэнергия на западе ДНР

Российские войска выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из села Днепроэнергия на западе Донецкой народной республики. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Населенный пункт находится на границе ДНР с Днепропетровской и Запорожской областями, севернее перешедшей под контроль ВС РФ Великой Новоселки.

«Подразделения группировки российских войск "Восток" выбили противника из Днепроэнергии», — рассказал чиновник. Он уточнил, что село брали военнослужащие 37-й мотострелковой бригады и 40-й бригады морской пехоты.

Ранее Рогов сообщил, что подразделения Вооруженных сил Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Пятихатки в Запорожской области.