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19:18, 11 марта 2025Бывший СССР

ВС России взяли под контроль Пятихатки в Запорожской области

Рогов: Пятихатки в Запорожской области перешли под контроль ВС России
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Пятихатки в Запорожской области. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Пятихатки — наши! Переброшенный сюда из под Работино батальон "Ростов" 247 гвардейского десантно-штурмового полка водрузил флаг России над населенным пунктом Пятихатки на Степногорском направлении Запорожского фронта», — написал Рогов.

По его словам, силами батальона «Ростов» населенный пункт был полностью зачищен от присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Рогов заявил, что удар российских военных по газораспределительной станции в Запорожье оставил без газа предприятия, обеспечивающие нужды ВСУ. Он также отметил, что после удара на промышленной площадке начался пожар.

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