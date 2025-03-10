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12:26, 10 марта 2025Бывший СССР

Названы последствия удара российских военных по Запорожью

Рогов: Удар российских военных по Запорожью оставил без газа предприятия ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Удар российских военных по газораспределительной станции в Запорожье оставил без газа предприятия, обеспечивающие нужды Вооруженных силы Украины (ВСУ). Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов, передает ТАСС.

«Две "Герани" ударили по входным газопроводам высокого давления, третий дрон ударил по двум выходным магистралям. В результате удара обрушился распределительный коллектор, нарушена вся система газообеспечения промышленной площадки города Запорожье», — рассказал он.

Политик также отметил, что после удара на промышленной площадке начался пожар. По его словам, площадь возгорания составила 750 квадратных метров. Рогов также отметил, что атака уничтожила оборудование, которое украинские власти не смогут заменить оперативно, из-за чего возможности для производства и ремонта военной техники ВСУ будут значительно снижены.

Ранее российские военные нанесли удар по энергообъекту в Днепропетровской области Украины. По данным украинской энергетической компании ДТЭК, инцидент произошел утром 7 марта.

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