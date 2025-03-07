Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:51, 7 марта 2025Бывший СССР

Российские войска атаковали энергообъект в Днепропетровской области

ДТЭК: ВС России атаковали энергообъект в Днепропетровской области
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские войска атаковали энергообъект в Днепропетровской области. Об этом сообщила энергетическая украинская компания ДТЭК в Telegram-канале.

Сообщается, что удар был нанесен утром. Специалисты компании работают над тем, чтобы восстановить электроснабжение после повреждений объекта. Какой именно объект был атакован, не сообщается.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что удары по украинским энергообъектам, связанным с военно-промышленным комплексом, делаются в рамках специальной военной операции и не являются ответом Москвы на предложения президента Франции Эммануэля Макрона о частичном перемирии.

До этого глава украинской Запорожской областной военной администрации Иван Федоров заявил, что объект энергетической инфраструктуры уничтожен в подконтрольном Украине городе Запорожье. По его словам, около 17 тысяч человек остались без теплоснабжения.

    Обсудить
    Последние новости

    Топ-менеджеры «Газпрома» вывели из корпорации 150 миллиардов рублей и перевели за рубеж. Что они там купили?

    Поваренная соль станет инструментом для лечения болезней

    Раскрыты качества настоящей супергероини

    Мужчина изнасиловал туристку в Дублине в новогоднюю ночь

    В Ростовской области ввели режим повышенной готовности после жалоб жителей

    Экс-глава речпорта российского города попал под статью о злоупотреблении полномочиями

    Отважный пес спас хозяина от тигра ценой своей жизни

    Появились подробности освобождения трех населенных пунктов в Курской области

    В ЛНР осудят гражданина Украины за шпионаж в пользу СБУ

    Российские войска атаковали энергообъект в Днепропетровской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше