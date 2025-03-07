ДТЭК: ВС России атаковали энергообъект в Днепропетровской области

Российские войска атаковали энергообъект в Днепропетровской области. Об этом сообщила энергетическая украинская компания ДТЭК в Telegram-канале.

Сообщается, что удар был нанесен утром. Специалисты компании работают над тем, чтобы восстановить электроснабжение после повреждений объекта. Какой именно объект был атакован, не сообщается.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что удары по украинским энергообъектам, связанным с военно-промышленным комплексом, делаются в рамках специальной военной операции и не являются ответом Москвы на предложения президента Франции Эммануэля Макрона о частичном перемирии.

До этого глава украинской Запорожской областной военной администрации Иван Федоров заявил, что объект энергетической инфраструктуры уничтожен в подконтрольном Украине городе Запорожье. По его словам, около 17 тысяч человек остались без теплоснабжения.