В Кремле прокомментировали удары по энергетике Украины

Песков: Удары по энергетике Украины делаются в рамках СВО

Удары по украинским энергообъектам, связанным с военно-промышленным комплексом, делаются в рамках специальной военной операции (СВО) и не являются ответом России на предложения президента Франции Эммануэля Макрона о частичном перемирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Наши военные продолжают специальную военную операцию, в рамках этой операции поражают объекты, связанные с ВПК, связанные с производством оружия на Украине», — заявил Песков.

По его словам, удары по энергообъектам не являются ответом на предложение Макрона о перемирии.

Ранее Песков заявил, что контакты России и США по подготовке к переговорам по Украине идут, но новых подробностей о составе переговорных групп в настоящее время нет. По его словам, кандидатуру переговорщика от России также не назначили.