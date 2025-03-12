Российские морпехи показали оставленные ВСУ позиции в Курской области

РИА Новости: Морпехи показали позиции в Курской области, откуда сбежали ВСУ

Российские морпехи показали оставленные Вооруженными силами Украины (ВСУ) позиции в окрестностях Казачьей Локни Курской области. Ролик опубликовало РИА Новости.

«Еще вчера тут были ВСУ, сейчас же здесь уже мой командный пункт (...) Раньше они разъезжали здесь как у себя дома, пока мы не зачистили эту лесополосу», — отметил командира роты 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Феникс.

По словам российского военнослужащего, ранее часть территории занимали бойцы 47-й механизированной бригады ВСУ, в частности, близ населенного пункта находился командный пункт операторов беспилотных летательных аппаратов.

«По радиоперехватам мы слышали, как они паниковали и не ожидали, что будет такой резкий прорыв», — подчеркнул Феникс.

Командир роты пояснил, что участок протяженностью 6 километров и 300 метров удалось взять под контроль Вооруженных сил России (ВС РФ) за один день — противник сбежал, бросив вооружение.

На кадрах, в частности, можно увидеть оставленные ВСУ американский гранатомет MK-19, противотанковый ракетный комплекс Javelin, минометы, дроны, а также боеприпасы к ним. Из тяжелой техники — боевую машину пехоты Bradley и бронетранспортер М-113.

В среду, 12 марта, Минобороны сообщило об освобождении еще пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни.