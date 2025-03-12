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08:52, 12 марта 2025Россия

Российские школьники надругались над второклассницей и сняли издевательства на видео

NGS.ru: В Новосибирской области школьники надругались над второклассницей
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Новосибирской области школьники надругались над второклассницей и сняли издевательства на видео. Об этом сообщил NGS.ru.

По данным российского издания, все произошло в начале марта около здания образовательного учреждения. Двое мальчиков 9-12 лет измывались над ученицей, которой исполнилось восемь лет. Развратные действия школьники фиксировали на камеру. Сейчас ролик расходится по чатам в селе, отметили местные жители.

Директор образовательного учреждения общаться с журналистом по поводу случившегося отказалась. Глава сельсовета объявила, что информация о происшествии в администрацию не поступала.

Также корреспондент NGS.ru обратился за комментариями в Следственный комитет России и прокуратуру.

Ранее сообщалось, что в Красногорске подростки избили и изнасиловали 13-летнюю школьницу.

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