Российские школьники надругались над второклассницей и сняли издевательства на видео

NGS.ru: В Новосибирской области школьники надругались над второклассницей

В Новосибирской области школьники надругались над второклассницей и сняли издевательства на видео. Об этом сообщил NGS.ru.

По данным российского издания, все произошло в начале марта около здания образовательного учреждения. Двое мальчиков 9-12 лет измывались над ученицей, которой исполнилось восемь лет. Развратные действия школьники фиксировали на камеру. Сейчас ролик расходится по чатам в селе, отметили местные жители.

Директор образовательного учреждения общаться с журналистом по поводу случившегося отказалась. Глава сельсовета объявила, что информация о происшествии в администрацию не поступала.

Также корреспондент NGS.ru обратился за комментариями в Следственный комитет России и прокуратуру.

Ранее сообщалось, что в Красногорске подростки избили и изнасиловали 13-летнюю школьницу.