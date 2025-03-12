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14:30, 12 марта 2025Россия

Российские военные ударили по судну с боеприпасами для ВСУ

Минобороны: Российские военные ударили по судну с боеприпасами для ВСУ
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Российские военные ударили по судну с боеприпасами для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Минобороны России, подробности приводятся в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, силы оперативно-тактической авиации, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, местам хранения и запуска украинских дронов, а также скоплениям жилой силы и техники.

Также российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили управляемые авиационные бомбы JDAM, реактивный американский снаряд системы залпового огня HIMARS и 91 дрон.

До этого Минобороны России объявило о взятии под контроль села Новомарково в Донецкой народной республике (ДНР). Данное село удалось занять подразделения Южной группировки войск, разъяснили в ведомстве.

ЖЗЛ
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