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20:44, 12 марта 2025Путешествия

Российский тревел-блогер развеял миф о шенгенских визах

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Janis Laizans / Reuters

Российский тревел-блогер развеял популярный миф о шенгенских визах. Об этом он рассказал в видео на странице @egor_melo в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Автор ролика обратил внимание на мнение, что по итальянскому шенгену нельзя поехать во Францию. Якобы в таком случае виза будет аннулирована, а ее владельца занесут в черный список. «Абсолютная чушь и ерунда», — заметил он. В любую из стран Евросоюза можно въехать по итальянскому шенгену, объяснил россиянин.

Ранее этот же блогер назвал страны Европы, которые сложнее всех выдают визы россиянам. В первую очередь автор ролика упомянул Германию и Швейцарию, которые выдают визы только при наличии приглашения от родственников и компаний или для лечения.

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