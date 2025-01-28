Российский тревел-блогер назвал самые проблемные для получения шенгенские визы

Российский тревел-блогер назвал страны Европы, которые сложнее всех выдают визы россиянам. Самые проблемные шенгены он перечислил на странице @egor_melo в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В первую очередь автор ролика упомянул Германию и Швейцарию, которые выдают визы только при наличии приглашения от родственников и компаний или для лечения.

Швеция и вовсе прекратила выдачу туристических виз из-за нехватки кадров. Словения почти всегда дает лишь однократные визы, а консулы тщательно проверяют заявки, пояснил он.

Ранее Болгария выдвинула новые требования к пакету документов россиян, желающих получить шенген. Теперь заявителям-пенсионерам потребуется справка из Социального фонда России, в которой будет указана их деятельность за предыдущие десять лет.