Российского военного осудили на 14,5 года за сбыт наркотиков

В Абакане военный получил 14,5 года за сбыт наркотиков

Абаканский гарнизонный военный суд вынес приговор военному Анатолию Пронину и гражданке Светлане Бойко по делу о сбыте наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

Пронин получил 14,5 года колонии строгого режима, а Бойко — 12 лет колонии общего режима.

По данным ведомства, сообщники в мессенджере связались с неизвестными и договорились получить от них крупную партию запрещенных веществ. Осужденные расфасовали наркотики и оборудовали 44 тайника в Абакане и селе Подсинее. Их сразу же задержали.

Ранее в Забайкальском крае военнослужащего Петра Рженева приговорили к 1,5 года колонии-поселения за самоволку.