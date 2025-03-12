Сбивший дрон из ружья в Подмосковье россиянин рассказал о ночной атаке и своем выстреле

«Ъ»: бывший полицейский сбил дрон ВСУ в Подмосковье со второго выстрела

Бывший полицейский Александр Юдаев, сбивший дрон в Подмосковье во время ночной атаки ВСУ 11 марта, рассказал изданию «Коммерсантъ» о том, как услышал в небе звук пролетающего беспилотника и решил выстрелить в него из ружья.

52-летний мужчина находился на даче в Дулебино под Коломной. Около 4:30 он услышал летящие БПЛА и вышел в поле с одноствольным ружьем Иж-18. Первые аппараты летели слишком высоко, потом один пролетел над россиянином, но выстрелить он не успел.

«Во второй промахнулся. А вот в третий попал, судя по всему, прямо в боезаряд, поскольку БПЛА взорвался в небе почти надо мной. Его осколки упали в поле и немного посекли мой забор», — уточнил Юдаев.

Он добавил, что третий выстрел он сделал вслед дрону, больше патронов у него не было. После этого мужчина связался с местным отделом полиции, рассказал бывшим коллегам, что беспилотник упал в поле, и ждал сотрудников на месте происшествия.

Юдаев является ветераном боевых действий, в которых в свое время участвовал на Северном Кавказе, и служил в органах внутренних дел.

В России в ночь на 11 марта была отбита самая массированная атака дронов с начала СВО. Как сообщил мэр Москвы Серегей Собянин, на подлете к столице сбито 74 беспилотника, а в целом на разных рубежах — сотни. Минобороны заявило, что их было 337. В Домодедово, Ленинском, Раменском и других населенных пунктах на земле есть повреждения.

