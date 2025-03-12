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23:06, 12 марта 2025Бывший СССР

Шарий раскрыл потери в элитных бригадах ВСУ

Шарий: Элитные подразделения ВСУ лишились более 80 процентов военных
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Элитные и специализированные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли более 80 процентов личного состава. Об этом сообщил украинский политик и блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что речь идет о 82-й, 80-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригадах, 25-м и 225-м отдельных штурмовых батальонах, 4-м полке сил специальных операций, 129-й бригаде территориальной обороны и 17-й отдельной танковой бригаде.

При этом, как отметил блогер, погибшие военнослужащие числятся пропавшими без вести. Он полагает, что их родственники могут выйти на протесты, когда узнают правду.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВСУ теряют 25 процентов личного состава при попытках ротации у Белогоровки в ЛНР. Он отметил, что ротация у данного населенного пункта становится для украинского командования «очень дорогим удовольствием».

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