Сидящему в колонии Ефремову поставили новый диагноз

У актера Ефремова, отбывающего срок в колонии, диагностировали язву желудка

Медики диагностировали язву желудка у заслуженного артиста России Михаила Ефремова, отбывающего наказание в исправительной колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, в конце 2024 года актера доставили в больницу города Алексеевка Белгородской области из-за резких болей в животе. Сообщается, что врачи обнаружили у Ефремова две прободные язвы желудка. После курса лечения артист снова был доставлен в колонию.

В феврале сообщалось, что Ефремов смог подать прошение об условно-досрочном освобождении по причине проблем со здоровьем. Специальная медицинская комиссия подтвердила заболевание легких у актера, после чего рекомендовала одобрить его прошение. Известно, что заседание, на котором окончательно решится, выйдет ли артист из колонии раньше отбытия полного срока наказания, состоится 24 марта.

