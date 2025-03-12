Синоптик допустил влияние потепления климата на развитие Древней Руси

Вильфанд: Потепление в 8-12 веках могло повлиять на развитие Древней Руси

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости допустил, что потепление в 8-12 веках могло повлиять на развитие Древней Руси.

Он ответил на вопрос, можно ли говорить о формировании российской государственности в период теплого климата. «Может быть, но развитие истории связано со многими факторами, поэтому нельзя уверенно говорить о том, что только один фактор способствовал становлению государственности. Наука требует доказательств», — подчеркнул синоптик.

Температуры в Северном полушарии с 8 по 12 века были более чем на один градус выше, чем современные.

Ранее Вильфанд объяснил аномальное потепление в европейской части России. По его словам, температура на 3-4 градуса выше нормы держится из-за отсутствия снега.

