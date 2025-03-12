Солистка «Миража» отменила выступление из-за операции

Певица Светлана Разина отменила выступление из-за операции на связках

Певица Наталия Гулькина, известная по выступлениям в составе культовой группы «Мираж», заявила, что ее коллега Светлана Разина отменила выступление из-за операции. Об этом сообщает портал Starhit.

По словам Гулькиной, ее подруга и партнер по сцене столкнулась с проблемами со здоровьем: Разина перенесла операцию на связках. Поэтому она не смогла принять участие в концерте.

«В последний момент позвонила Светлана, ей сделали операцию на связках, поэтому она не смогла. Мы ведь живьем стараемся петь всегда, без фонограммы. Даже репетируем по четыре часа каждый день», — заявила певица.

Ранее стало известно, что Гулькина получила травму ноги во время концерта.