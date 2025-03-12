Стали известны ежедневные убытки россиян из-за телефонных мошенников

Аналитик Ашманов: Россияне теряют миллиард рублей в день из-за мошенников

Россияне теряют миллиард рублей в день из-за действий телефонных мошенников. Об этом ТАСС рассказал член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, эксперт в сфере ИИ Игорь Ашманов.

По его словам, эта оценка является самой скромной. Аналитик подчеркнул, что в год россияне теряют сотни миллиардов рублей, и эта сумма каждый год растет на 20-30 процентов.

«Телефонные мошенники с Украины управляются СБУ и американскими инструкторами, то есть это не какие-то частные мошенники, которые, как когда-то говорили, сидят в тюрьмах», — добавил он.

Ранее в Москве мошенники обманули пенсионера на 10 миллионов рублей. 77-летнему пенсионеру позвонил якобы представитель страховой компании для продления действия медицинского полиса. Для этого мужчину уговорили продиктовать код из смс, который был паролем для входа в «Госуслуги».