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23:39, 12 марта 2025Россия

Стали известны ежедневные убытки россиян из-за телефонных мошенников

Аналитик Ашманов: Россияне теряют миллиард рублей в день из-за мошенников
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Россияне теряют миллиард рублей в день из-за действий телефонных мошенников. Об этом ТАСС рассказал член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, эксперт в сфере ИИ Игорь Ашманов.

По его словам, эта оценка является самой скромной. Аналитик подчеркнул, что в год россияне теряют сотни миллиардов рублей, и эта сумма каждый год растет на 20-30 процентов.

«Телефонные мошенники с Украины управляются СБУ и американскими инструкторами, то есть это не какие-то частные мошенники, которые, как когда-то говорили, сидят в тюрьмах», — добавил он.

Ранее в Москве мошенники обманули пенсионера на 10 миллионов рублей. 77-летнему пенсионеру позвонил якобы представитель страховой компании для продления действия медицинского полиса. Для этого мужчину уговорили продиктовать код из смс, который был паролем для входа в «Госуслуги».

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