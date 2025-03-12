Стало известно о попадании ВСУ в огневые мешки около Суджи

Марочко: Группировка ВСУ попала в несколько огневых мешков около Суджи

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая находится около Суджи в Курской области, попала в несколько огневых мешков. Об этом сообщил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, российские войска освобождают новые территории от украинских солдат в Курской области.

«Было сформировано практически два таких серьезных котла в районе Суджи, и сейчас уничтожаются в этих огневых мешках живая сила и техника противника», — пояснил Марочко.

Вооруженные силы России начали штурм Суджи днем 8 марта. Для прорыва в населенный пункт штурмовики нескольких подразделений использовали газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, по которому 800 бойцов преодолели более десяти километров и проникли в тыл ВСУ.