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15:22, 12 марта 2025Россия

Стало известно о попытках ВСУ просочиться в Суджу

«RT на русском» сообщило о попытках ВСУ просочиться в Суджу
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки просочиться в Суджу в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском» со ссылкой на российского военнослужащего.

Собеседник издания, находящийся на одном из флангов в данном районе, отметил, что украинские войска пытаются проникнуть в населенный пункт малыми группами. В частности ВСУ были замечены на трех-четырех багги и боевой бронированной машине.

По его словам, в основном в бой идут подразделения ССО и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБ).

Вооруженные силы России начали штурм Суджи днем 8 марта. Для прорыва в населенный пункт штурмовики нескольких подразделений использовали газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, по которому 800 бойцов преодолели более десяти километров и проникли в тыл ВСУ.

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