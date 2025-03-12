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09:22, 12 марта 2025Мир

Сторонники независимости Гренландии победили на выборах

Reuters: Выступающая за независимость Гренландии партия побеждает на выборах
Семен Александров (редактор)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Выступающая за независимость Гренландии оппозиционная партия Demokraatit побеждает на выборах. Об этом сообщает Reuters.

Согласно официальным данным, демократы побеждают, набрав 29,9 процентов голосов. За ними следует оппозиционная центристская партия Naleraq, также добивающаяся скорейшей независимости острова.

Третьей идет Inuit Ataqatigiit, которая имела наибольшее число мест в парламенте по итогам прошлых выборов — 12 депутатских мандатов из 31.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Боуруп Эгеде отказался общаться с российскими СМИ. Политик отвечал на вопросы других журналистов на избирательном участке в столице острова, вместе с представителями других партий. Однако когда к нему подошел сотрудник российского агентства, глава правительства перестал улыбаться, отказал в комментарии и удалился.

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