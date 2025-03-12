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13:38, 12 марта 2025Экономика

Ряд российских регионов предупредили о температурных качелях

Синоптик Вильфанд: Резкие колебания температуры ожидаются на юге и в Сибири
Виктория Клабукова

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

В нескольких российских регионах в ближайшее время ожидаются температурные качели. Об этом в беседе с «Интерфаксом» предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По сведениям синоптика, резкие колебания температуры прогнозируются на юге страны и в Сибири. В среду, 12 марта, на азиатской части России погода будет холодной, однако с четверга столбики термометров пойдут вверх. За пару дней на севере Западной Сибири и в Красноярском крае потеплеет на 15-20 градусов — с минус 25 до минус 4.

На юге Сибири, в Омской, Кемеровской и Новосибирской областях, температура в среду и четверг составит около минус 25-30 градусов, в Томской области — минус 33. Но уже с пятницы-субботы в регионах потеплеет до плюсовых значений, температура резко повысится на 20-25 градусов. В Омске за пару дней воздух прогреется с минус 10 градусов до плюс 6. Со среды потепление также ожидается в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком административных округах, позднее температура повысится и в Алтайском крае.

Резкие перепады температуры ощутят и жители Краснодарского края. В среду, 12 марта, столбики термометров на Кубани поднимутся до 25 градусов, но на следующей неделе, 18 марта, они опустятся сразу на 10-15 градусов — до плюс 10. В дальнейшем температура постепенно пойдет на повышение. Аналогичная ситуация будет наблюдаться в Астраханской области, Адыгее и Ставрополье.

Внезапно похолодает и в столице. С плюс 18 температура в Московском регионе опустится до минус 1-6 градусов. Несмотря на это, погода все еще будет обгонять климатическую норму. Заморозков стоит ждать в выходные, 15-16 марта.

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