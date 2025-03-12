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09:27, 12 марта 2025Экономика

Москвичам пообещали до плюс 18 градусов в ближайшие дни

Синоптик Вильфанд: 13 марта температура в Москве может достичь плюс 18 градусов
Виктория Клабукова

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На этой неделе воздух в столичном регионе может прогреться до плюс 18 градусов. Такую вероятность допустил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его цитирует «Интерфакс».

Столбики термометров будут держаться выше 10 градусов тепла до конца рабочей недели. По прогнозам синоптика, средняя температура в Московском регионе составит плюс 12-14 градусов. В четверг, 13 марта, она может подняться до плюс 16 градусов в Москве и плюс 18 градусов по области. Такое рекордное тепло связано с перемещением теплого воздуха с юга, однако из-за дефицита снега в столице он не может охладиться, пояснил Вильфанд. По этой причине температура в регионе идет вверх, превышая климатическую норму на 10-12 градусов.

В среду и четверг, 12-13 марта, в Москве сбудет облачно, возможны небольшие осадки. В пятницу, 14-го числа, атмосферное давление в мегаполисе резко упадет — на 15 миллиметров ртутного столба ниже нормы. Ночью ожидается до плюс 8-10, днем потеплеет до плюс 12-14. Однако под конец рабочей недели дожди усилятся, порывы ветра достигнут скорости в 18 метров в секунду.

Ранее 20-градусное тепло пообещали жителям Кубани и Ставрополья. Такие температуры задержатся на юге европейской части страны до воскресенья, 16 марта.

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