Трамп понадеялся на согласие России на прекращение огня

США надеются, что Россия согласится на прекращение огня на Украине. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает Reuters.
«Я надеюсь, этого не понадобится. Мы можем сделать это с Россией», — ответил Трамп на вопрос журналистов о том, есть ли у Вашингтона рычаги давления на Москву.
Американский лидер добавил, что ожидает от российской стороны положительной реакции в контексте урегулирования украинского конфликта.
Ранее Трамп заявил, что США отправили эмиссаров в Москву на переговоры о прекращении огня. Он подчеркнул, что получил «позитивные сигналы» о ситуации на Украине, и добавил, что конфликт на Украине необходимо завершить как можно скорее.