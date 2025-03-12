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19:40, 12 марта 2025Мир

Трамп понадеялся на согласие России на прекращение огня

Трамп: США надеются, что Россия согласится на прекращение огня на Украине
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jose Luis Magana / AP

США надеются, что Россия согласится на прекращение огня на Украине. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает Reuters.

«Я надеюсь, этого не понадобится. Мы можем сделать это с Россией», — ответил Трамп на вопрос журналистов о том, есть ли у Вашингтона рычаги давления на Москву.

Американский лидер добавил, что ожидает от российской стороны положительной реакции в контексте урегулирования украинского конфликта.

Ранее Трамп заявил, что США отправили эмиссаров в Москву на переговоры о прекращении огня. Он подчеркнул, что получил «позитивные сигналы» о ситуации на Украине, и добавил, что конфликт на Украине необходимо завершить как можно скорее.

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