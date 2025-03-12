Трамп рассказал о контактах с Россией о прекращении огня на Украине

Трамп: Контактов с Россией о прекращении огня по существу пока не было

Контактов с Россией о прекращении огня, по существу, пока не было, однако США получают позитивные сигналы. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, передает агентство Reuters.

«До этого пока не дошло», — ответил глава государства на соответствующий вопрос журналистов в ходе пресс-подхода в Овальном кабинете Белого дома.

При этом присутствовавший рядом вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что отправленные в Россию для переговоров эмиссары пробудут в Москве несколько дней. Он добавил, что контакты с российскими коллегами идут как в очном формате, так и по телефону.

Ранее Трамп заявил, что США отправили своих представителей в Москву на переговоры о прекращении огня на Украине. Он также подчеркнул, что надеется на согласие России в вопросе окончания боевых действий.

27 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам об урегулировании конфликта на Украине. Однако глава государства подчеркнул, что необходимо устранение первоначальных причин кризиса.